Названа дата старта продаж седана KIA K5 с удлиненной базой

Корейская компания KIA объявила дату начала продаж длиннобазного бизнес-седана KIA K5.

Первые покупатели получат свои авто 7 сентября нынешнего года.

Напомним, что такая версия автомобиля была разработана специально для китайского рынка. Длина авто выросла на 75 мм и достигла 4 980 мм, а колесная база стала больше на 50 мм и теперь составляет 2 900 мм.

В такой версии наибольший комфорт получили пассажиры заднего ряда.

За исключением габаритов новинок в экстерьере не наблюдается, а вот салон изменился значительно сильнее. Главным новшеством стало объединение экранов приборной панели и мультимедийного комплекса, каждый из которых имеет диагональ в 12,3 дюйма. Также отметим наличие дефлекторов оригинальной формы и стильную селектор переключения передач в форме поворотной шайбы.

Моторная гамма KIA K5 для китайского рынка будет состоять из 2 силовых агрегатов. Базовую версию предложат с 1,5-литровым мотором, способным выдавать 170 л.с., а 2,0-литровый турбомотор может развивать мощность в 240 л.с.

Первый двигатель сочетается с 7-диапазонным «роботом», а более мощный мотор получит в пару 8АКПП.

О полном приводе речи не идет, так как такие машины в Китае не очень популярны. За стартовую комплектацию KIA K5 в Китае просят 161 800 юаней. Для сравнения базовая версия новой KIA K5 в России стоит значительно дешевле, однако и техническое оснащение такой машины значительно проще.