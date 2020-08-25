В порту нашли 79 контейнеров с опасными химикатами

Ливанские военные вместе с французскими коллегами обнаружили в порту Бейрута, где в начале августа произошел мощный взрыв, еще 79 контейнеров с опасным химическим веществом.

Об этом сообщает ANI.

Согласно собранной информации ливанских военных, всего было найдено 25 контейнеров с соляной кислотой и 54 контейнера с другими химикатами, утечка которых могла иметь катастрофические последствия.

Сами контейнеры были обнаружены в период с 14 по 22 августа.

Как сообщал Укринформ, вечером 4 августа в порту Бейрута раздались мощные взрывы. По предварительной информации, взорвалось 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранились в порту без соблюдения мер безопасности. В результате трагедии погибли 220 человек (из них 1 гражданин Украины), 110 человек считаются пропавшими без вести, более 6 тыс. человек пострадали, около 300 тыс. человек остались без крова.

В ответ на трагедию по Ливану прокатились протесты, а правительство премьер-министра Гасана Диаба объявило об отставке.