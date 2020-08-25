Шлепали ушлепки: Сенцов раскритиковал концерт в Киеве, которым заменили военный парад

Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости на Софийской площади в Киеве наглядно демонстрирует то, чтопроисходитв голове у президента Владимира Зеленского и его окружения.

Соответствующее мнение выразил бывший узник Кремля, режиссер Олег Сенцов.

«Шлепали ушлепки по Софиевской площади. То, что там произошло, очень хорошо освещает, что происходит в голове президента, его окружения и их сторонников. Попсовый шабаш с российским привкусом, обещания провести парад победы над врагом при отсутствии понимания, как это может произойти, даже если режим тишины продержится сотни лет», — отметил он.

Вместе с тем Сенцов назвал «настоящим миром» Марш защитников Украины в Киеве,в ходе которого военнослужащих благодарили простые украинцы.