Названы эффективные способы замедлить старение мозга

Врач Александр Мясников рассказал об эффективных способах замедлить старение мозга.

По его словам, такая проблема наблюдается не только у старшего поколения, но и у молодежи, которая живет в условиях стресса, мало двигается и не ведет здоровый образ жизни.

Чтобы замедлить старение мозга доктор рекомендует сохранять социальную активность, проявлять интерес к жизни, быть любознательным, много читать и много думать, передает Gazeta.

Это интересно: Почему врачи предостерегают от сна с мокрой головой

Также необходимо правильно питаться. Например, для профилактики деменции полезны морепродукты, в которых есть полиненасыщенные жирные кислоты.

Кроме того, Мясников посоветовал регулярные физические нагрузки, которые хорошо воздействуют на мозговую активность и улучшают работу мозга.

: Новости Ю