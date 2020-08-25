НБУ скоротив викуп валюти з міжбанку

Інтервенції Національного банку з купівлі валюти на міжбанківському ринку протягом 17-21 серпня склали $129,5 млн млн.

Усі $129,5 млн Нацбанк купив у ході інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).

Таким чином НБУ скоротив купівлю валюти в 1,7 раза порівняно з тижнем 10-14 серпня, коли регулятор купив на міжбанку $223 млн.

При цьому Нацбанк четвертий тиждень поспіль не проводив інтервенції з продажу валюти.

З початку року НБУ купив на міжбанку валюти на $4,407 млрд і продав на $3,292 млрд. Таким чином з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала $1,115 млн.

У липні попит на валюту на міжбанку дещо перевищував пропозицію, тому Нацбанк відновив інтервенції з продажу валюти для стабілізації курсу гривні.

Нагадаємо, НБУ протягом 13-17 липня не вийшов з інтервенціями на міжбанк уперше за 2 роки.