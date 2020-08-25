В «Слуге народа» высказались о скандале из-за использования песен «Бумбокс» и «Океан Ельзи» на День Независимости

Народный депутат от «Слуги народа» и юрист по профессии Александр Качура высказался по поводу скандала с использованием песен групп «Бумбокс» и «Океан Ельзи» во время концерта в центре Киева ко Дню Независимости.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews. По словам политика, артисты исполняли песни друг друга в праздничном попурри из патриотических побуждений, а не для зарабатывания денег. Нарушения закона Качура здесь не видит.

Иное мнение у известного продюсера Владимира Бебешко. Он объяснил, что использование песни без разрешения автора – это таки нарушение закона. Бебешко считает, если, к примеру, «Океан Ельзи» подаст в суд на Верку Сердючку, которая исполнила песню «Там, де нас нема», то группа его выиграет.

Верка Сердючка исполнила песню «Там, де нас нема» группы «Океан Ельзи» на концерте ко Дню Независимости (фото – 112.ua)

Напомним: в День Независимости, 24 августа, на Софийской площади в Киеве украинские артисты исполнили яркое попурри из самых популярных хитов независимой Украины. Шоу Made in Ukraine объединило 42 легендарных трека, которые исполнили 18 артистов.

В попурри песню «Там, де нас нема» группы «Океан Ельзи» спела Верка Сердючка вместе с хором, а трек «Вахтерам» группы «Бумбокс» исполнил коллектив «Время и Стекло». Позже представители групп «Бумбокс» и «Океан Ельзи» заявили, что не позволяли использовать свои песни.