В Украине выпустили документальный фильм об убийстве Шеремета

В Украине выпустили фильм о деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, который призван попробовать воспроизвести хронологию подготовки к преступлению и максимально доступно изложить факты и доказательства, установленные в результате досудебного расследования, а еще — кинолента содержит эксклюзивные комментарии полиции, сообщают авторы проекта «ТТВ-студия».

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Так, фильм называется «Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать», это проект украинского продакшена «ТТВ-Студия».

Авторы подчеркивают: убийство журналиста 20 июля 2016 года стало одним из самых резонансных преступлений в новейшей истории Украины, досудебное расследование преступления с самого начала вызвало бурную реакцию в обществе.

«Правоохранительным органам с подачи защиты забрасывают самые разные обвинения — от сокрытия доказательств до заказного расследования. Имеют ли основания такие обвинения? Ответ на этот вопрос пытаются найти авторы фильма «Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать», — отметили в студии.

Национальная полиция Украина согласилась раскрыть некоторые материалы досудебного расследования и в эксклюзивных комментариях обнародовать версию следствия, продолжают авторы.

«Эта лента — попытка найти ответы на вопросы, возникающие со стороны общества, воссоздать хронологию подготовки к преступлению и максимально доступно изложить факты и доказательства, установленные в результате досудебного расследования. Впрочем, как отмечают авторы, в расследовании до сих пор содержатся «белые пятна» , а точку в деле должен поставить суд», — добавили они.

Они обещают в фильме откровенные комментарии следственно-оперативной группы и эксклюзивную информацию от экспертов, а также материалы следствия: оперативное видео, заключения экспертиз и документы, которые до сих пор не были открыты для общества.

«Съемочная группа получила от следствия разрешение на обнародование многих материалов впервые», — отметили в студии.

В целом «ТТВ-студия» десять лет специализируется на производстве документальных фильмов. В активе компании ленты, посвященные событиям и вызовам новой украинской истории: «Украина. Эволюция достоинства» (2019), «Украина. 100 дней над пропастью» (2018), «Одесская трагедия» (2016), «2 мая. Без мифов» (2015).

Напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

В мае этого года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.