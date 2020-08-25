Встреча в “нормандском формате” оказалась на грани срыва

Встреча политических советников “нормандского формата”, которую планировалось провести 28 августа в Париже, может не состояться. Официальной причиной переноса во встречи может стать отказ принимающей стороны.

По информации источников Vesti.ua, встречу пришлось якобы перенести по требованию Дмитрия Козака, главы администрации президента России. «По требованию Козака, который не согласился на уговоры провести ни к чему необязывающие переговоры», — рассказал источник.

Российская сторона настаивает на том, чтобы заблаговременно согласовать проект итогового документа или сформулировать конкретные разногласия по проекту решений с обоснованием позиций каждого из участников переговоров.

Для того, чтобы сформулировать разногласия и противоречия, по информации источника редакции, российской стороне нужны предложения Ермака, а глава Офиса Президента Украины до сих пор их не предоставил. В свою очередь, как утверждает наш источник, у российской стороны не остается времени для того, чтобы «выяснить и попытаться учесть мнение «ЛДНР» в проекте протокола в нормандском формате».

Ранее, 22 августа, президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинскому телеканалу подтверждал анонс встречи советников глав государств-участников «нормандского формата» на 28 августа. Вчера, 24 августа, предстоящую встречу политических советников подтверждал и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Vesti.ua уже писали о стратегии затягивания переговоров советников глав Нормандской четвертки. Исходя из дипломатической переписки, которая оказалась в распоряжении редакции, камень преткновения — политическая часть Минских соглашений, которую украинская сторона последовательно вычеркивает из повестки переговоров.