Лікарка розповіла, наскільки небезпечно з’їдати яблука без залишку

Деякі люди з’їдають яблука без залишку, разом з серцевиною, проте насіння цих фруктів містять синильну кислоту, яка, накопичуючись в шлунку, виділяє потенційно смертельний токсин. Наскільки ж небезпечна подібна звичка любителів яблук?

Лікар-дієтолог, член Союзу Національної асоціації клінічного харчування Анна Івашкевич розповіла виданню “Аргументи і факти” про те, чи шкідливо з’їдати яблука без залишку – разом зі шкіркою і Огризком, що включає насіннєву коробочку в середині. Всупереч твердженням про небезпеку яблучного насіння фахівець констатує: боятися їх не потрібно.

“Якщо ви з’їсте кісточки, нічого страшного не трапиться – вони ніде не застрягнуть, не розбухнуть. Так, в них міститься отрута, але щоб вона завдала шкоди, потрібно з’їсти близько 2 кг яблук, розжувавши все їх насіння. При звичайному вживанні фрукта вони просто проходять через шлунково-кишкового тракту неперетравленими”, – розповіла фахівчиня.

Лікарка додала, що здорова людина може спокійно з’їсти всі «нутрощі» яблука – наприклад, ті ж грубі пластинки, розташовані поруч з кісточками. Вони дадуть ефект грубої щітки в кишечнику, посприяють більш активному виведенню його мас.

Однак при наявності порушень в шлунково-кишковому тракті все пластинки краще вирізати, підкреслила експерт. Також в цьому випадку яблука слід очистити від шкірки, особливо щільною. Якщо ж проблем немає, з’їдати яблуко корисніше неочищеним, Так продукт краще простимулює роботу кишечника.

В цілому, якщо є захворювання шлунка, підвищена кислотність, краще віддавати перевагу печені яблука. У такому вигляді вони більше підійдуть і літнім людям. Шанувальникам свіжих плодів медик порадила вживати їх, розрізаючи на шматочки для більш комфортного засвоєння.

У день таким чином можна з’їсти дві порції яблук загальною вагою близько 400 грамів, уточнила лікарка.