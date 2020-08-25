Власть Зе! и Симонян, Чепченко, Аврумов – организаторы криминальной фумигации

Телефонное право по прежнему живет и процветает, а вместе с ним продолжает буйно расцветать коррупция, начиная с самых верхних эшелонов власти и до самых низких. Только вот исполнители не всегда осознают, что выполняя незаконные телефонные указания сами становятся заложниками и разменной монетой в руках власти держащих.

Такое телефонное право активно сейчас используется и для продвижения на рынок фумигации при экспорте зерна ООО «Фумигейшн Групп».

Так, Симонян Павел Размыкович (067-518-10-31) являясь учредителем нескольких фумигационных фирм (ring.org.ua; opendatabot.ua), используя связи во властных кабинетах совместно с Чепченко Олегом Григорьевичем (096-126-06-78), Аврумовым Владимиром Викторовичем (067-489-16-06) организовали давление на фитосанитарных инспекторов Одесской Госпотребслужбы и зернотрейдеров, чтобы последние заключали договоры на фумигацию именно с ООО « Фумигейшн Групп».

Это при том, что ООО «Фумигейшн Групп» имеет не все необходимые документы и персонал для проведения безопасной и качественной фумигации. Более того, неизвестно есть ли у нее сертификат международной зерновой ассоциации «ГАФТА» (офис в Лондоне), который обязательно нужен и который оно не может предъявить зернотрейдерам.

Для воплощения договоренностей, руководство Министерства экономики сельского хозяйства и торговли и руководство Госпотребслужбы дало команду начальнику главного управления Одесской Госпотребслужби встретится с киевлянином – Чепченко О.Г. и принять соответствующие меры к трейдерам для заключения контрактов на фумигацию с ООО «Фумигейшн Групп».

После встречи, начальник главного управления переадресовал это указание начальнику фитосанитарного управления, который должен был встретится с Чепченко О.Г.

Но Чепченко О.Г. на встречу не приехал, а направил своего теневого представителя по Одессе Аврумова В.В.

Тот изложил свое видение этой работы и способы давления на зернотрейдеров в интересах ООО «Фумигейшн Групп» и заверил, что киевское руководство гарантирует всякую поддержку в этой работе.

О дальнейшем развитие ситуации мы расскажем в следующей публикации, а также расскажем о роли руководства Государственного управления делами Президента (ДУСи) в этой истории, назовем конкретных должностных лиц, изложим интервью с некоторыми участниками этого процесса и как реагирует трейдера и другие на это телефонное право.

Автор: Петр Диденко