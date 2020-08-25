В Полтаве негр угнал машину с двумя детьми

В Полтаве студент-иностранец похитил вчера автомобиль, в салоне которого были дети 1-го и 8-ми лет.



Преступник был задержан после того, как врезался в отбойник Решетиловского путепровода на ул. Маршала Бирюзова.





Как сообщил представитель полиции области Юрий Сулаев, иностранца после задержания доставили в отделение полиции № 1 Полтавы. Его поместили в ИВС. Следователь полиции начал уголовное дело по ст. 289 и ст. 146 УК Украины — незаконное завладение автомобилем и незаконное лишение свободы или похищение человека.



Как пишет Полтавщина, задержанный — студент «Полтавской политехники» (на момент публикации уже исключен). В районе остановки «5-я школа» он угнал автомобиль Opel Zafira с двумя детьми 2019 и 2012 г.р. Автомобиль на несколько минут оставили отец и мать детей, чтобы сделать покупку в магазине. Когда они вышли, то не увидели ни авто, ни детей. Отец тогда заметил машину патрульных, которые уже ехали на вызов ДТП на Маршала Бирюзова, остановил ее и сообщил об угоне. Патрульные взяли родителей на борт, потому что поняли, что речь идет об одном и том же автомобиле. На месте это подтвердилось, детей отдали родителям.



Свидетели, которые вызвали полицию на ДТП и ждали их приезда, сообщили, что иностранец не отвечал на вопросы ни на английском, ни на русском. Он был в состоянии наркотического опьянения, о чем свидетельствовали его глаза и поведение. Один из прохожих пытался общаться с ним, чтобы забрать детей. При этом дети в салоне плакали и кричали, что не знают этого «дядю», который их украл. В какой-то момент похититель, поняв, что его снимают на камеру, оставил авто и пытался скрыться. Это ему не удалось.