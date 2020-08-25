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Зеленский хочет смягчить для белорусов условия въезда в Украину

25.08.2020

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для граждан Беларуси следует предусмотреть смягчение условий въезда в Украину. Об этом он заявил на традиционном селекторном совещании во вторник, сообщает пресс-служба главы государства.

«Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема — надо учитывать всё», — сказал он.

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