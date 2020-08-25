К счастью, Кобзон умер. Украинцы раскритиковали концерт Зеленского ко Дню Независимости

Вчера, 24 августа, в День Независимости Украины, на Софиевской площади столицы прошел концерт “Песенная история современной Украины”.

Концерт “Песенная история современной Украины” состоялся в рамках мероприятий празднования 29-го Дня Независимости. На нем песню “Вахтерам” группы “Бумбокс” выполнили “Время и Стекло”, а “Там, где нас нема” “Океана Эльзы” – хор и Верка Сердючка.

Пользователи украинского сегмента Facebook неоднозначно отреагировали на данный формат празднования.

Одних смутили полуголые исполнители на фоне Софиевского собора, других – репертуар, состоящий из поп-песен. Форма мероприятия также контрастировала на фоне “Марша защитников”, который прошел вчера в Киеве и собрал десятки тысяч участников.

