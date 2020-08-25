Венедиктова уволила Пискуна с должности своего советника

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова уволила экс-генпрокурора Святослава Пискуна с должности своего внештатного советника.

Об этом сообщил юрист и эксперт организации StateWatch Александр Леменов на своей странице в Facebook.

По мнению Леменова, данное решение продиктовано позицией Офиса президента Украины.

Пискун возглавлял Генпрокуратуру Украины трижды: в 2002–2003, 2004–2005 и 2007 годах.