Арахамия заявил, что инициативу Кравчука о подаче воды в Крым никто выполнять не будет

На сегодняшний день нет никаких шансов в Верховной Раде рассматривать и применять решения о восстановлении водоснабжения в Крым. Об этом заявил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу о возможном запуске воды в аннексированный Крым выполнено не будет.

«Господина Кравчука мы уважаем, но господин Кравчук сейчас не в парламенте, и я думаю, что сейчас нет никаких шансов в парламенте применять такие решения, и даже их рассматривать», — сказал Арахамия.