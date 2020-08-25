Заместитель мэра Львова подхватил коронавирус

Коронавирус выявили у одного из заместителей мэра Львова Андрея Садового и у одного из руководителей фракции горсовета. Еще у нескольких сотрудников мэрии подозрение на Covid-19.

Об этом сообщается на сайте горсовета.

“У нас заболел один руководитель фракции, и на сегодня болеет один из заместителей городского головы. В принципе по департаментам, все руководители департаментов в форме, все руководители управлений в форме.

Есть еще несколько работников с подозрением на коронавирус, но честно вам скажу, это среднестатистический показатель по городу”, – заявил мэр Садовой и добавил, что в связи с этим местные депутаты попросили перенести заседание на начало сентября.