Названі засоби гігієни, які можуть викликати рак

Вчені з США створили список з 45 небезпечних предметів, які можуть спровокувати розвиток ожиріння, діабету і навіть онкологічних захворювань. Примітно, що в список увійшли деякі засоби гігієни, якими люди користуються кожен день.

Небезпечними були визнані сполуки полібромірованних дифенілових ефірів, а також групи перфторалкільних і поліфторалкільних. Ці речовини можуть привести не тільки до ожиріння і діабету, а ще провокують проблеми з серцем, затримки інтелектуального розвитку, проблеми з щитовидною залозою, безпліддя, а також онкологічні захворювання, включаючи рак молочної залози і яєчників.

Зазначені вище небезпечні речовини часто використовують при виготовленні зубних ниток.

“У щетині виникають мікротріщини, де накопичується антибіотик триклозан. Його іноді додають в зубні пасти, так як він захищає ясна від запалення. Однак у великих кількостях ця речовина сприяє гормональним порушенням”, – попереджають американські вчені.

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