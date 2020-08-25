Делфи готовят поставить на киль

Подготовительные работы на стадии завершения, танкер Delfi готовят поставить на киль, сообщает УНН.

Вчера было проведено Safety Meeting по подготовке к подъему, сообщил подрядчик спасательной операции «Трансшип» у себя в FB. Также распределены обязанности на этапе переворота.

Ранее руководитель этой компании Андрей Иванов сообщал, что в рамках подготовительных работ было расчищено дно, куда планируется переворачивать танкер.

«Один из подготовительных этапов — это расчистка дна, куда мы будем его переворачивать, чтобы оно легло не на камни, а на гладкую почву», — сказал он.

Последняя борьба была со скалой, которая была частью гриди. Было применено около 5 технологий, но в итоге сошлись на использовании водолазами подводного отбойного молотка. Также необходимо было осушить заполненые отсеки, заделать пробоины, зачистить остатки нефтепродуктов, рассказал Иванов.

«Допустить разливы не позволительно», — подчеркнул он.

После постановки на киль, пойдет второй этап, сообщает Иванов.

«Нам нужно пройти по всем отсекам, чтобы их загерметизировать, откачать воду и обеспечить судну плавучесть. После того как оно будет плавучим, вот тогда можно будет его привязывать и выводить к тому месту, где скорее всего это судно будет утилизироваться», — отметил он.

Поставить судно на ровный киль, с помощью буксиров, по предположениям Иванова, возможно удастся уже на этой неделе.

Напомним, танкер Delfi потерпел крушение у берегов Одессы осенью прошлого года. До июля ликвидировать аварию пытался судовладелец танкера. Но после неудачных попыток, в августе государство его устранило и взялось за дело само. Им на помощь пришли две авторитетные компании «Трансшип» и «Бруклин-Киев». «Трнасшип» пообещал выполнить все необходимые работы, а «Бруклин-Киев» их профинансировать.