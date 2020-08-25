Экс-нардеп от партии Порошенко Барна пришел на Марш ветеранов в военной форме. Где и с кем он воевал — ответить не смог

Скандальный экс-нардеп Олег Барна опозорился на марше ветеранов АТО/ООС в честь Дня Независимости. Видеозапись инцидента была опубликовала в соцсети.

Участники марша попросили Барну назвать позывной командира и позиции, где именно он участвовал в боевых действиях. Однако экс-нардеп не смог дать ни одного конкретного ответа и посоветовал ветеранам обращаться в штаб командования.

«Приехали на один день и получили УБД…. Я у вас спросил, позиция, позывной командира, вы не можете этого назвать», — сказал Барне один из участников марша.



