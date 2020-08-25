Адвокат Андрей Цыганков «слил» клиента Онищенко — эксперт

Политический эксперт и основатель БФ «Фонд Cодействия Местному Самоуправлению В Украине» Дмитрий Фучыло опубликовал конфиденциальные материалы относительно скандала вокруг адвоката Андрея Цыганкова и его клиента Александра Онищенко. Об этом он написал на своей страни в Facebook.

Цыганков уже не раз оказывался в центре скандалов. Его регулярно обвиняют в некомпетентности и различных махинациях в процессе оказания услуг своим клиентам. Недавно он представлял интересы народного депутата Александра Онищенко, который сейчас скрывается за границей.

Александр Онищенко назвал же Цыганкова «засланным казачком» и публично отказался от его услуг, угрожая «получением ответа за все». Об этом он написал на своей странице в Facebook. Также подробнее описано в статье Украинской Правды.

«Правда, до сих пор никто не знал — почему же адвокат Цыганков слив адвокатскую тайну правоохранителям по делу такой «большой рыбы», как олигарх Онищенко?», — пишет Фучыло.

«По инсайдерской информации от правоохранителей все оказывается очень просто — Цыганков оказался в центре скандала, где его заметили в компании несовершеннолетних «девушек легкого поведения», видео с которыми оказалось в распоряжении СБУ. Конечно, его ознакомили с имеющимися видеоматериалами и Цыганков был готов на все, лишь бы не сесть за решетку. », — заявил Фучыло.

«Вот такая гнилая адвокатура защищает наши права. И чтобы самому не попасть за решетку он решил сливать все дела, у него еще хватает совести брать из подозреваемых взятки без ведома стороны потерпевших.», — подчеркнул Фучыло.