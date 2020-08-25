Вчений розповів про долю Всесвіту через трильйони років

Згідно з однією з класичних теорій сучасної фізики, Всесвіт постійно розширюється. Підсумком стане повна порожнеча, в якій на відстані мільярдів світлових років один від одного будуть вмирати чорні карлики. На думку деяких вчених, навіть через два трильйони років Всесвіт не перестане горіти вогнями зірок, які вибухають.

Кінцем Всесвіту, як передбачається, стане так звана “теплова смерть”, коли згаснуть зірки, вибухнуть наднові, а температура наблизиться до абсолютного нуля. Найбільшу активність подаватимуть чорні діри, але передбачити, що з ними трапиться, вирішуються не багато дослідників. Незважаючи на настільки сумну картину, є вчені, які вважають, що навіть в такому стані Всесвіт не буде порожнім і темним.

Метт Кеплан з Університету штату Іллінойс вирішив детально вивчити, що станеться у Всесвіті через трильйони років. Відомо, що великі масивні зірки закінчують своє життя вибухом наднової. Невеликі ж за вагою і розміром об’єкти перетворюються в білих карликів — зірки з масою в 10 разів більше сонця. Вони не здатні перетворитися в наднові, просто повільно згасаючи. За прогнозами вчених, через два трильйони років ці зірки остаточно потьмяніють, перетворившись на чорних карликів, які так і залишаться невидимими холодними тілами, що летять у мертвому Всесвіті.

На думку Кеплана, чорні карлики все ж можуть стати надновими, проте на це буде потрібно куди більше часу, ніж зазвичай. За його словами, синтез відбувається навіть при нульовій температурі завдяки квантовому тунелюванню. Правда, він зазначає, що не всі чорні карлики вибухнуть, а тільки наймасивніші. Для цього чорний карлик повинен бути від 1,2 до 1,4 маси Сонця, а це лише 1% всіх існуючих сьогодні зірок. І хоча цей відсоток здається вкрай малим, на практиці це близько мільярда трильйонів зірок, які будуть вибухати навіть через трильйони років.

: slashgear.com