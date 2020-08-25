Прокурор штата Нью-Йорк начал расследование против Трампа и Trump Organization – «Голос Америки»

Правоохранительные органы подозревают президента США и его организацию в манипуляции стоимостью активов.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк начала расследование в отношении Дональда Трампа и Trump Organization по подозрению в манипуляции стоимостью активов для обеспечения займов и получения экономических и налоговых льгот, и заявила, что сын Трампа Эрик отказался от сотрудничества.

Такую информацию подает «Голос Америки».

Об этом стало известно в понедельник после того, как генеральный прокурор Летиция Джеймс подала ходатайство в суд штата Нью-Йорк на Манхэттене, чтобы Trump Organization, Эрик Трамп и другие подчинились ее повесткам.

Юристы из офиса генерального прокурора заявили, что повестки в суд были выданы в рамках «продолжающегося конфиденциального гражданского расследования о возможном мошенничестве или незаконных действий», добавив, что не было установлено, что были нарушены какие-либо законы.

Алан Гартен, главный юрист Trump Organization, исполнительным вице-президентом которой являет Эрик Трамп, сказал, что компания пыталась сотрудничать с генпрокурором штата.

«Trump Organization не сделала ничего плохого», – сказал Гартен. – «Продолжающееся преследование компании генпрокурором штата происходит на фоне приближающихся выборов (и подача этого ходатайства в первый день Национального съезда Республиканской партии), и еще раз является подтверждением того, что расследование касается политики».

Джеймс сказала, что она начала свое расследование после того, как бывший личный адвокат и помощник Дональда Трампа Майкл Коэн заявил на слушаниях в Конгрессе, что в финансовых отчетах президента завышена стоимость некоторых активов, что позволило сэкономить деньги на кредитах и страховках, а стоимость других активов снижена, чтобы уменьшить налоги на недвижимость.

Она также сказала, что Эрик Трамп был «непосредственно вовлечен» в одну или несколько финансовых транзакций, которые сейчас проверяются, и не имел «убедительных оснований» отказаться от дачи показаний в соответствии с судебной повесткой.

Целью проверки являются четыре объекта недвижимости, в частности, участок площадью 85,8 гектаров в северном округе Вестчестер, к северу от Нью-Йорка, который называется Seven Springs Estate.

Генпрокурор штата проверяет налоговый вычет в размере 21,1 миллиона долларов для Seven Springs за 2015 год – пожертвования «сервитута по сохранению» – Дональд Трамп не смог построить поле для гольфа или жилые здания на этом участке в течение двух десятилетий.

Среди других проверяемых объектов недвижимости – здание на Уолл-стрит, 40 в центре Манхэттена, национальный гольф-клуб Трампа в Лос-Анджелесе и международный отель, а также «Трамп Тауэр» в Чикаго.

Генеральный прокурор заявила, что последнее здание было исключено из «Отчета о финансовом положении» Дональда Трампа с 2009 года. Джеймс сказала, что для судебного разбирательства было подготовлено «значительное количество» материалов, но ситуация с другими находится в безвыходном положении.

«В течение нескольких месяцев Trump Organization делала необоснованные заявления, пытаясь скрыть доказательства от законного расследования своих финансовых операций», – заявила генпрокурор штата. – «Они задерживали, утаивали документы и давали указание свидетелям, включая Эрика Трампа, отказываться отвечать на вопросы под присягой».

В другом судебном процессе Дональд Трамп в течение года боролся за то, чтобы помешать окружному прокурору Манхэттена Сайрусу Вэнсу получить его налоговых деклараций за последние восемь лет.

Федеральный апелляционный суд заслушает аргументы Трампа 1 сентября, после того как судья отказался аннулировать повестку Вэнса. В прошлом месяце Верховный суд США постановил, что Трамп не защищен иммунитетом от расследования Вэнса.