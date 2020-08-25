Пандемія вбиває рейтинг схвалення Трампа – опитування

Майже кожен четвертий американець вважає, що країна рухається в неправильному напрямку.

Президент США Дональд Трамп приїхав на Національний з’їзд Республіканської партії з гнітючим рейтингом схвалення його роботи серед американців. Нове опитування AP/NORC показало, що лише 31% американців схвалюють лідерство президента Трампа в боротьбі з пандемією.

Цей показник впав з 44% в березні, коли коронавірус почав поширюватися Сполученими Штатами. Це призвело до того, що загальний рейтинг схвалення Трампа опустився всього до 35%, в порівнянні з 43% в березні.

Опитування також показує, що тільки 23% вважають, що країна рухається в правильному напрямку, в той час, як 75% думають, що США на неправильному шляху.

Суперник Трампа кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден в 16 ключових штатах за опитуваннями випереджає чинного главу держави на 10 відсотків. На загальнонаціональному рівні Байден випереджає Трампа на 12 відсотків.

Байден за два з половиною місяці до виборів оголосив сенаторку від Каліфорнії Камалу Харріс своєю напарницею та кандидаткою на посаду віцепрезидента. Її рейтинг вищий ніж у чинного віцепрезидента Майка Пенса.