Береза: Зарплаты растут, когда экономика на подъёме, а если пытаться делать это искусственно, то получается Венесуэла

Граждане должны получать достойные зарплаты, а не минимальные. Но если экономических реформ нет, то власть начинает имитировать заботу о гражданах. Власть красиво, перед выборами, подняла минимальную зарплату. Зачем?

Чтоб когда их будут мордой в их же делишки тыкать, то Зеленский, моносброд и остальные проголосовавшие будут оправдываться тем, что подняли «минималку».

– Почему «Укроборонпром» и «Энергоатом» в убытках, хотя раньше был в прибылях?

– Какая разница? Мы ж вам «минималку» подняли!

– Почему нет 500 000 новых рабочих мест, которые обещал Шмыгаль, а есть реальное сокращение рабочих мест и безработица?

– Какая разница? Мы ж вам «минималку» подняли!

– Почему контрабанда идёт огромным потоком и лес вырезают, а вы ничего не делаете?

– Какая разница? Мы ж вам «минималку» подняли!

– Где конец эпохи бедности и почему весной не было весенних посадок, которые обещали Зеленский и его прислуга?

– Какая разница? Мы ж вам «минималку» подняли!

– Где план действий? Почему у власти нет национальной стратегии развития, нет стратегии внешней и внутренней политики, экономической стратегии, аграрной и промышленной стратегии, стратегии решения демографической проблемы, антикоррупционной стратегии и всего того, что позволяет чётко понять куда ведут страну и чего хотят достичь?

– Да зачем вам все это? Мы ж вам на 277 гривен «минималку» подняли!

Это можно продолжать до бесконечности. Но власть забыла не только о своих обещаниях, но и о том, что должна заботиться о гражданах. В итоге очередной популизм, который больно ударит по бизнесу. Сейчас объясню почему.

Потому что из-за пандемии и экономического кризиса наш бизнес не в лучшем состоянии. И любая дополнительная нагрузка приведёт к тому, что для выживания бизнес будет оптимизировать налоги – искать схемы, платить зарплату в конверте и сокращать работников. Чудес не бывает. Все предсказуемо. И высокие штрафы будут поступать не в бюджет государства, а в карманы налоговиков. Но люди, не имеющие опыта, компетенций и знаний этого пока не понимают.

Я процитирую Yaroslav Yurchyshyn, который подметил, что эта история с минималкой точно не про поднятие зарплат.

• После принятия закона возрастет единый налог для ФЛП второй группы — с нового года они будут платить на 256 грн больше ежемесячно.

• Кроме этого сразу возрастет единый социальный взнос, сначала на 61 грн, а уже через год он будет на 390 грн больше. Опять нагрузки на бизнес, который и так еле дышит от «предотвращение коронавируса»

• Возрастет также налог на недвижимость. Так, за квартиру размером 100 кв. метров каждый гражданин заплатит больше на 766 грн.

• Возрастет туристический сбор, сбор на парковку, судебный сбор, налог на доходы и военный сбор.

• Этот закон о сокращении рабочих мест. Да, именно сокращение. Потому что уже с сентября содержание одного рабочего месяца на минималке станет на 338 грн в месяц дороже для работодателя, а через год – на 2168 гривен.

И я убеждаюсь в очередной раз, что популисты у власти тащат Украину и граждан к очередному экономическому дну. Запущенный печатный денежный станок, рост доллара и последующая инфляция сожрут это повышение. А люди пойдут в магазины и сильно удивятся тому, что получают они больше, а купить могут меньше, ведь еще и цены взлетят. Все это – плата за популистов и негодяев во власти.

Зарплаты должны расти. И они растут тогда, когда экономика на подъёме, когда растут доходы бизнеса, которые дают возможность повышать зарплаты, а конкуренция вынуждает удерживать более высокой зарплатой работников. Растут тогда, когда есть экономические предпосылки. А если пытаться делать это искусственно, то получается Венесуэла. И тогда ничего хорошего для граждан не ожидается. В любом случае, такая ситуация – это последствия выбора граждан. И любовь к невыполнимым обещаниям очень дорого будет им стоить. Кстати, конец эпохи бедности для многих таки может наступить. После него наступит эпоха нищеты. И уже понятно, что избиратели сделали это вместе. Так может пора повзрослеть и сделать выводы?