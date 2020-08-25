Киевские общежития рискуют стать рассадниками COVID-19

В Украине насчитывается около 1,2 миллионов студентов, примерно четверть из них живет в общежитиях. А это значит, что вскоре почти 300 тысяч учащихся в условиях пандемии будут проводить большую часть времени в комнатах, рассчитанных на 3-4, а то и больше человек. Чтобы общежития не превратились в рассадники инфекции, встречать студентов готовятся не только ремонтом, но и дезсредствами вместе с частой санобработкой, а жить в студгородках придется по новым правилам.

Температурный скрининг и дополнительные документы

Второкурсница Ирина Третьяк из Брусилова собирает чемодан: скоро ей предстоит переезд из дома в общежитие НПУ имени Драгоманова. Девушка уже знает, что заселиться сможет с 25 августа по 4 сентября, а перед этим должна будет получить справку от семейного врача об отсутствии респираторных вирусных инфекций. А также – что студенты, у которых такого документа не будет, в этот день не попадут в комнаты.

«Нас уже предупредили о том, что нужно будет пройти температурный скрининг, поэтому студентов с 37 и выше к заселению не допустят. Все при заезде должны быть в масках и помнить о необходимости соблюдать социальную дистанцию, а первокурсников и вовсе заселят ближе к 20 сентября», – рассказывает студентка. Несколько дней назад ей пришел документ от администрации студгородка: на территории общежития следует находиться в маске, а без нее даже не пустят в здание. Также в НПУ имени Драгоманова будут проводить регулярную дезинфекцию поверхностей на кухне, в спортзале, коридоров, балконов.

О перенаселении и повышенном риске заразиться девушка не беспокоится. «У моего университета восемь общежитий. То, в котором живу, заполнено примерно на 80%. Еще в июне рассказывали об опасности коронавируса и о том, как защищать себя. В коридорах общежитий висели постеры и плакаты, посвященные инфекции. Также нас просили ограничить контакты с посторонними людьми и не покидать общежитие без необходимости», – пояснила она.

Например, в общежития КНУ имени Тараса Шевченко готовы заселить почти 10 тысяч иногородних студентов. Занятия в университете для большинства из них начнутся 1 сентября, исключение – первокурсники бакалавриата и магистратуры, которые приступят к обучению 17 сентября.

«Заселять студентов начнем после 15 сентября, – поделилась заведующая общежитием №17 университета Зоя Денисенко. – Хотя к приему проживающих по новым правилам готовы давно: установили антисептики, купили термометры. Нашу работу проверило Министерство здравоохранения – получили одобрение».

Правила заселения изменил и КНЭУ имени Гетьмана. Теперь у первокурсников будут требовать не только паспорт, фотографии и идентификационный код, но и справку про отсутствие респираторных вирусных инфекций, которую нужно получить не ранее чем за три дня до заселения. Сама процедура будет идти семь дней, последняя возможность заехать в общежитие – 4 сентября.

Какие еще отличия? Директор студгородка университета Антонина Денисенко перечисляет: «По приезду при входе в общежитие следует обязательно надеть маску, продезинфицировать руки, померить температуру. В остальном все остается по-прежнему: так же необходима квитанция об оплате общежития на десять месяцев, флюорография, справка от дерматолога об отсутствии паразитов и снимки 3*4».

В КНУ готовы заселить почти 10 тысяч иногородних студентов Пресс-служба КНУ

В Киевском национальном университете технологий и дизайна не раскрывают подробностей процедуры заселения Пресс-служба Киевского национального университета технологий и дизайна

Заселять готовы не все

В Киевском национальном лингвистическом университете к приему студентов подготовили четыре общежития, однако когда жильцы смогут заехать, неизвестно. В студгородке никто не жил с марта, когда начался карантин, многие приехали лишь в июне, чтобы выселиться и забрать вещи. До 15 сентября занятия у студентов будут проходить дистанционно, далее – как решит университет.

В администрации общежития №1 рассказывают: «Сейчас идут ремонтные работы: покраска, дезинсекция, укладка плитки. Некоторые студенты приезжают делать ремонт в комнатах своими силами. Везде поставили коробки для антисептиков, закупили аппаратуру, чтобы делать температурный скрининг. Будем требовать от проживающих носить маски и перчатки. У входа положим коврик, пропитанный дезсредством. Кстати, несмотря на возможность учиться из дома первые две недели, некоторые уже приехали заселяться».

Не раскрывают подробностей процедуры заселения и в Киевском национальном университете технологий и дизайна – пока приказов о начале процедуры не было. При этом в общежитии №3, по словам коменданта Эллы Сандовенко, готовы принимать жильцов хоть сейчас.

«Можем заселить 410 студентов. К новому учебному году сделали косметический ремонт в душевых комнатах и в туалете. Покрасили кухни и плинтуса, обеспечили постоянный доступ к горячей воде. Точно известно: студентам нужно будет предоставить медицинскую справку об отсутствии респираторных заболеваний и об отсутствии кожных паразитов», – сказала она.

Врачи беспокоятся о большом количестве заболевших из-за проживания нескольких людей в одной комнате

А вот в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины о сроках заселения уже известно. Второкурсники заехали 22 августа, третьекурсники – 23 августа, а четверокурсники – 24 августа. Главное отличие этой кампании – студентам нужно обязательно иметь с собой маску и антисептик, а в справке от семейного врача – информацию об отсутствии педикулеза и кожных заболеваний. Еще одно условие – студент в течение трех недель до заезда не должен контактировать с больными инфекционными заболеваниями и находиться на самоизоляции. А в связи с эпидемиологической ситуацией в общежития будут пускать только проживающих.

«Накануне проректор по учебной и воспитательной работе Сергей Кваша и директор студгородка Сергей Стацюк проверили, как общежития готовы к новому учебному году, – уточняют в пресс-центре университета. – Занятия у студентов второго, третьего и четвертого курсов – уже с 25 августа, а у первокурсников – с 21 сентября».

В НУБиП готовы к новому учебному году Пресс-служба Национального университета биоресурсов и природопользования

Медики прогнозируют рост заболевших COVID-19

Заселение студентов в общежития стало поводом беспокойства для медиков, которые опасаются новой вспышки коронавируса осенью. Ведь проживание нескольких человек в пространстве с общими душем, туалетом и кухней уже приводило к резкому увеличению количества заболевших. Например, в августе в общежитии Запорожского медуниверситета была вспышка коронавируса – там обнаружили 27 заболевших. В июле сразу пятеро студентов Киевского национального университета технологий и дизайна получили положительные результаты тестов на COVID-19. Отметим: дело было на каникулах. Что уж говорить о ситуации во время учебного процесса при необходимости заниматься в аудиториях? Ведь, по словам временно исполняющего обязанности министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, традиционные занятия не отменяются.

«С сентября мы восстановим стационарные занятия в регионах, где ситуация с COVID-19 будет в пределах нормы. Дистанционное обучение будет только элементом получения дополнительных знаний. Во время учебы будет ограничиваться количество студентов на занятиях. МОН обратилось к правительству с предложением разрешить обучение в группах до 20 студентов. Окончательное решение должны принять на совещании правительства с санэпидемиологами и педагогами. Уверен, что новый учебный год для большинства вузов Украины начнется в обычном режиме», – пояснил он.

Об опасности студенческих общежитий заявил украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук Игорь Марков.

«Сейчас в Украине регистрируют 2 тысячи случаев заболеваний в день. Как такового спада первой и начала второй волны не было, идет одна волна. При заселении 3-4 человек в одну комнату в общежитии создаются условия как на международных лайнерах, где в начале пандемии заболели до 80-90% экипажа и пассажиров. Такие же условия и в школьных классах, где сидят по 30 учеников. Со второй половины сентября, через две недели после начала учебного года, нас ждет увеличение количества заболевших и количества летальных исходов», – уверен он.

Марков считает, что люди устали от карантина и ограничений, а молодежь уже не напугать смертельной опасностью вируса – те, кто моложе 30, практически в 100% случаев выздоравливают. Инфекционист предупреждает: даже маска не дает гарантии защиты. Что же делать, чтобы не заразиться?

«Поможет частое проветривание и частая дезинфекция в школах, университетах и общежитиях – коронавирус, как и грипп, не передается на открытом воздухе. А студентам, которые вынуждены жить в общежитиях, я бы порекомендовал при наличии финансов не заселяться, а лучше переехать на съемную квартиру», – посоветовал инфекционист.