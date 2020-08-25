Разумков розповів, коли Верховна Рада нарешті відреагує на вибори в Білорусі

Парламент розгляне постанови щодо президентських виборів у Білорусі за підсумками Погоджувальної ради.

Про це сьогодні, 25 серпня, на брифінгу заявив Дмитро Разумков, повідомляє УП.

«Є процедури. Постанови мають пройти комітет, вони повинні бути підготовленні», – зазначив голова ВРУ.

«Я думаю, що це буде для депутатів Верховної Ради доволі дискусійне питання у формулюваннях, які є у тих чи інших пропозиціях, тому це обговорюватимуть на Погоджувальній раді, – додав Разумков. – А вже виходячи із цього ухвалюватимемо рішення: включати не включати, розглядати, коли і в якому режимі це може відбутися».

«Я вважаю, що для нас це близька республіка, близький народ. Нам дуже важливо, щоб вона зберегла свою незалежність і була європейською державою, яка розвиватиметься разом із нами, а не щоб з’явилася ще одна точка напруги або навіть війни, не дай Боже, на кордонах нашої держави», – підсумував політик.