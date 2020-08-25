Спеції, які оздоровлюють кишечник та спалюють жир

Лікар з Німеччини Мікаела Акст-Гадерманн рекомендує включати в раціон імбир і куркуму – ці спеції сприятливо позначаються на стані кишечника і мають властивість спалювати жирові клітини.

“Імбир і куркума – дві спеції, які мають виражену протизапальну дію. Це важливо для здоров’я кишечника і схуднення”, – наводить висновок експерта видання Focus.

Лікар пояснює, що організм має тенденцію накопичувати жирову тканину при запаленні. З іншого боку, зайва вага сама сприяє запальним процесам. Інгредієнти куркуми блокують утворення запальних речовин. Експерименти на тваринах показали, що спеція може запобігти запаленню кишечника, тим самим перешкодити накопиченню жиру.”Активний інгредієнт куркумін проявив себе як речовина, що спалює жирові клітини. Імбир діє дуже схоже: деякі його компоненти плавлять жир і запобігають утворенню запальних з’єднань. Крім того, імбир прискорює обмін речовин”, – стверджує німецький експерт.

Для оздоровлення кишечника лікар рекомендує щодня вживати шматочок імбиру розміром близько одного сантиметра, наприклад, заварюючи як чай або додаючи в страви для смаку. Що стосується куркуми, її слід вживати в поєднанні з чорним перцем – так спеція краще засвоюється.