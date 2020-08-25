На АМК в неподконтрольном Алчевске, несмотря на запугивания, продолжают бастовать металлурги

В Алчевске, на временно неподконтрольной правительству Украины Луганщине, начали забастовку работники Алчевского металлургического комбината. Рабочие требуют выплаты задолженности по зарплате.

Об этом сообщает издание «Вчасно», ссылаясь на местные телеграмм-каналы.

В сообщениях говорится, что забастовка началась еще 21 августа, когда прекратили работу работники ТЛЦ-2 и Стана 600, позже к ним присоединились еще несколько цехов.

Металлурги опубликовали обращение, в котором предупредили — не начнут работать, пока не пока не получат письменные гарантии от руководства о полном погашении задолженностей по зарплате, говорит издание.

Жители неподконтрольного Алчевска сообщают, что после начала забастовки, металлургам бросили очередную «подачку»: выплатили остаток зарплаты за май 2020 (19%) и 8% зарплаты за июнь.

По словам металлургов, незаконные «власти» начали запугивать участников забастовки — трем работникам, активно участвовали в протесте, «руководство» комбината предложило уволиться.

«Как утверждают работники АМК, они настроены „идти до конца“ и понять их можно: мало того, что зарплаты явно не соответствуют условиям труда, даже если их поднимут, как обещали, так еще и выплаты системно задерживают. Процветание во всей красе», — сообщают телеграмм-каналы