Владимир Кацуба, Сергей Кацуба, Александр Кацуба: как семейка воров десятилетиями грабит народ Украины и откупается от тюрьмы

Казнокрад, взрастивший достойных отпрысков, Кацуба Владимир Михайлович уже сегодня может похвастаться лояльностью новой власти.

Если при Петре Алексеевиче Кацубы в отличие от Деркачей не сумели договориться о полном забвении и один из них получил уголовное дело, то при новой семейство может продолжать грабить украинцев. Всех и каждого.

1 октября 2015-ого года в Министерстве внутренних дел потребовали арестовать сына народного депутата Владимира Кацубы Александра. Согласно данным следствия, он виновен в злоупотреблении полномочиями во время работы в правлении НАК «Нафтогаз Украины». Кроме этого, по информации следователей, в сговоре с Александром замешан его брат Сергей. Крепкие семейные связи семьи Кацуб, помогли им выстроить бизнес-империю в нефтебизнесе Украины, удастся ли им на этот раз избежать наказания?

Как мафиозный клан Кацубы Владимира Михайловича захватывает нефтебизнес Украины?

Отец семейства Кацуб Владимир родился в Брянской области в России, однако, судьба ещё в детстве занесла его в посёлок Дергачи в Харьковской области (позже он стал городом). Важнейшую роль в жизни Владимира отыграл Василий Салыгин, известный украинский политик и бизнесмен, который в своё время возглавлял харьковский облсовет. Именно с подачи Салыгина, Кацуба начал заниматься бизнесом (скупка приватизационных ваучеров и их последующая продажа). Об их тесной дружбе свидетельствует тот факт, что практический в каждой фирме, где Салыгин занимал пост гендиректора или президента, – Владимир работал на должности вице-президента или директора по коммерции.

Василий Салыгин

В политику Кацубу тоже привёл Салыгин. В 1998 и 2002 годах он принимал участие в парламентских выборах по мажоритарным округам в Харьковской области, а благодарный Владимир Михайлович оба раза возглавлял его избирательный штаб. Примечательно, что карьерный рост Кацубы пошел вверх после избрания Василия Салыгина председателем Харьковского облсовета. С его подачи Владимир Кацуба был назначен руководителем Дергачевского района, который и возглавлял вплоть до октября 2012 года.

Кстати свой путь к «большим деньгам» в это же время начал Александр Кацуба, младший сын Владимира. Начиная с 2006 года, Кацуба-младший вместе с Сергеем Доброскоком (партнёром Салыгина) попробовали себя в «девелоперском» бизнесе.

Александр Кацуба

Ими было зарегистрировано несколько частных фирм (Меридиан-плюс, Агро-Проминь, Темп-2005), которые предназначались для оформления земли. Схема была очень простой, скупалась земля, делилась на участки, на которых строили высотки и коттеджи, а после этого их продавали. Некоторые из фирм созданных тогда существуют и до сих пор. Примечательно, что учредителями в этих фирмах, совместно с представителями «клана Коцаб», являются родственники Василия Салыгина. Например, вместе с Кацубой племянник Салыгина Сергей Ковалев основал фирму «Мидас», а супруга Василия Салыгина является соучредителем фирмы «Жилищно-строительного общества «Домострой».

Клан Кацуб:

«Гордость» семьи

Наиболее успешным в семье Кацуб стал старший сын Сергей. Во время обучения в Харьковской юракадемии, он работал в компании, которая занималась поставкой оборудования для атомных электростанций. Ближе к концу 90-х за поставки товаров происходили по взаимозачетным отношениям. Часто случалось так, что оплачивали поставки углем или электроэнергией. В это же время Сергей завязал тесные контакты с такими же «поставщиками», и уже сам начал заниматься поставками на госкомпании «Укргаздобычи» и «Укрнафты». Вышло так, что завязав тесные отношения с госкомпаниями, его фирме удавалось выигрывать практически все тендеры на поставки оборудования для атомных станций. В 2003 году, с подачи новоназначенного главы правления «Нафтогаза» Юрия Бойко Сергей Кацуба возглавил один из департаментов этого предприятия.

Сергей Кацуба

Следующим важным шагов в карьере Сергея Кацубы стала должность руководителя «Атомкомплекта». Это предприятие было создано для обеспечения «Энергоатома» материально-технической базой. На этот пост Кацуба попал с подачи Александра Дубового, экс-нардепа «Батькивщины», курировавшего вопросы энергетики. Согласно информации СМИ эти деятели в повседневной жизни являются друзьями. Занимаясь закупками в «Энергоатоме» Сергей, совместно с тогдашним главой предприятия Юрием Коврижкиным наладили поставки оборудования для госкомпаний через компании «АСС-Альянс» и «ВТФ-АСС», которыми руководил сын Юрия. Однако после того их деятельностью заинтересовались правоохранители и фискалы Кацубе пришлось покинуть свой пост вместе с Коврижкиным.

После победы Виктора Януковича на выборах президента, на должность министра энергетики пришел «товарищ» Кацубы по Минэнерго Юрий Бойко. Именно с подачи Бойко Сергей вернулся на работу в «Нафтогаз». Сначала он возглавил «Укрнафтогазкомплект», а потом перешел на должность заместителя главы правления «Нафтогаза». На новой должности он отвечал за снабжение нефтяных государственных предприятий и проведение тендеров. Кстати, параллельно с его назначением, его младший брат Александр стал заместителем главы госкомпании «Черноморнефтогаз». О том, что этот пост младший Коцаба занял с подачи Сергея – он не скрывает.

«Скандальные» буровые вышки

Четыре года назад «Черноморнефтогаз» купил буровую установку у компании Highway Investment Processing. Сделка обошлась предприятию в 400 млн долларов, при рыночной цене в 250 долларов. Ещё одну буровую платформу компанию купила у латвийской компании Rigas Kugu Buvetava. Интересный факт, что обе эти буровые вышки были произведены в Сингапуре компанией Keppel. Тогда, в «Нафтогазе» завышенную цену объяснили необходимыми на транспортировку из Сингапура затратами. Во время скандально закупки тогдашний замглавы «Нафтогаза» Сергей Кацуба заявил, что сингапурские поставщики не были готовы продать вышки Украине, поэтому пришлось делать обходной тендер через другие страны. Согласно информации бизнес-издания Forbes, до того, как в «Черноморнефтогаз» пришел Александр Кацуба, у компании была договоренность с фирмой из Китая Yantai Raffles Offshore Ltd, которая была готова продать аналогичную буровую установку за 190 млн долларов, однако, контракт был сорван. По официально версии госкомпании, его сорвали китайские поставщики. По другой же версии его сорвали братья Кацубы, которые «по уши» встряли в нефтяной бизнес.

Буровые вышки Keppel

За время работы Сергея Кацубы в «Нафтогазе», большинство тендеров выиграли компании, которые принадлежат или были зарегистрированы жителями Харьковской области. Среди них следует назвать компании «Кванта коста», «Фискус-21», «Нео-Синтезгаз», «Универсалоптторг» и многие другие. Самое интересное в этом всем, что этими компании, по сути, управляет беглый олигарх Сергей Курченко, с которым Сергей Кацуба тесно знаком. Согласно информации Forbes, за 2011 и 2012 года эти компании выиграла тендеров на общую сумму более 2,5 миллиардов долларов.

Связи семейства Кацуб с украинскими олигархами

Путь в нардепы

Во время работы в «Нафтогазе» у Сергея Кацуба завязал тесные связи с будущим губернатором Киевской области Анатолием Присяжнюком. Именно с его подачи он попал сначала в Киевсовет по спискам «Партии регионов». Тот же Присяжнюк протащил его в Верховную Раду по мажоритарному 92 округу, который находится в городе Узин.

Примечательно, что в это же время в парламент попал Кацуба-старший. Он прошел в Верховную Раду по мажоритарному округу в родном Дергачевском районе, набрав более 50% голосов избирателей. Поговаривают, что его протекцией на выборах занимался тогдашний губернатор Харьковской области Михаил Добкин. Интересен и тот факт, что в это время Александр Кацуба (младший сын) состоял в отношениях с дочерью Добкина Аллой.

Александр Кацуба и Алла Добкина

Связь с «младоолигархом»

В марте 2014 года ГПУ расследовала коррупционные схемы, связанные с «Нафтогазом» и компанией «ГазУкраина-2020» (фирма Курченко). Согласно данным добытым в ходе расследования «Нафтогаз закупил у фирмы Сергея Курченко бензин по завышенным ценам общей суммой в 450 млн₴ но фактически деньги были переведены, а бензин не был поставлен. Для того чтобы скрыть это, компании заключили «договор» о хранении на бесплатной основе. По сути это означает, что «несуществующий бензин» отдали на хранение. На тот момент «Нафтогаз» возглавлял Евгений Бакулин, а его заместителем был Сергей Кацуба.

По информации издания INSIDER, изначально было решение не предоставлять 100% предоплату за бензин, так как компании Курченко уже были должны более 2 млрд грн за поставленный газ, однако, «непонятно откуда» появился пункт о полной предоплате за бензин, и Бакулин подписал протокол именно в таком виде.

В конце октября 2012 года Сергей Кацуба подписал акт о передаче «несуществующего» бензина на сумму 50 млн грн, а акт передачи всего остального бензина утвердил в начале 2013 года его брат Александр.

Занимательно то, что уголовное дело, по которому хотят задержать Александра и Сергея Кацуб, было открыто ещё весной в 2014 году, однако основания для их ареста у правоохранительных органов появились только сейчас, накануне местных выборов. Если вспомнить тот факт, что отец обвиненных чиновников является народным депутатом от партии «Видродження», складывается впечатление, что этот акт активных «государственных разборок» лишь очередная акция, направленная на то, чтобы дискредитировать членов партии. Согласно информации следствия, Сергей Кацуба обвиняется в уплате компании «Универсальное коммерческое общество» 285 млн грн за «заведомо ложные» сейсмологические исследования. Правоохранители также обвиняют его в махинациях с газом, который принадлежит «Нафтогазу». Смогут ли доказать вину чиновников – пока неясно, главное, чтобы после выборов об этом не забыли, как это часто бывает в Украине.

politica.com.ua