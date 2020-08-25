НАПК взялось за проверку декларации замминистра внутренних дел Геращенко

Нацагентство по предотвращению коррупции взялось за проверку декларации заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, сообщается на сайте НАПК.
В декларации за 2019 год Геращенко заявил:
- квартиру в Харькове, в которой ему принадлежит 50%, площадью 77,2 м.кв., стоимостью 651,6 тыс. грн;
- квартиру в Киеве площадью 189,4 м.кв., которую он арендует.
У жены замминистра Олеси и пасынка Антона есть квартира в Киеве площадью 55,75 м.кв. за 1,2 млн грн.
В пользовании Антона Геращенко с 2016 года находится автомобиль Hyundai Santa Fe за 1,3 млн грн 2016 года выпуска, принадлежащий некому Алексею Шамбуру.
В 2019 году Геращенко задекларировал следующие доходы:
- 350,1 тыс. грн — зарплата на предыдущем месте работы, в Верховной Раде;
- 382,4 тыс. грн — зарплата в Министерстве внутренних дел.
Супруга Олеся получила:
- 396 тыс. грн — дохода от предпринимательской деятельности;
- 138,5 тыс. грн — алиментов;
- 41,7 тыс. грн — социальных выплат;
- 6,2 тыс. грн — гонорары и другие социальные выплаты в ОО «Прометеус»;
- 6 тыс. грн — гонорары и другие социальные выплаты в ОО «Школа политической аналитики»;
- 416 грн — проценты от Приватбанка.
Наличными семья Геращенко держит:
- $40 тыс.
- 483 тыс. грн;
А на банковских счетах супругов хранится 63,8 тыс. грн.
Антон Геращенко является членом:
- БО «Всеукраинский фонд укрепления национальной безопасности»;
- Харьковского городского молодежного объединения «ВОСТОЧНО-УКРАИНСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ демократии»;
- ОО «Украинский інститут будущего».
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