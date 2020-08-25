НАПК взялось за проверку декларации замминистра внутренних дел Геращенко

Нацагентство по предотвращению коррупции взялось за проверку декларации заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, сообщается на сайте НАПК.

В декларации за 2019 год Геращенко заявил:

квартиру в Харькове, в которой ему принадлежит 50%, площадью 77,2 м.кв., стоимостью 651,6 тыс. грн;

квартиру в Киеве площадью 189,4 м.кв., которую он арендует.

У жены замминистра Олеси и пасынка Антона есть квартира в Киеве площадью 55,75 м.кв. за 1,2 млн грн.

В пользовании Антона Геращенко с 2016 года находится автомобиль Hyundai Santa Fe за 1,3 млн грн 2016 года выпуска, принадлежащий некому Алексею Шамбуру.

В 2019 году Геращенко задекларировал следующие доходы:

350,1 тыс. грн — зарплата на предыдущем месте работы, в Верховной Раде;

382,4 тыс. грн — зарплата в Министерстве внутренних дел.

Супруга Олеся получила:

396 тыс. грн — дохода от предпринимательской деятельности;

138,5 тыс. грн — алиментов;

41,7 тыс. грн — социальных выплат;

6,2 тыс. грн — гонорары и другие социальные выплаты в ОО «Прометеус»;

6 тыс. грн — гонорары и другие социальные выплаты в ОО «Школа политической аналитики»;

416 грн — проценты от Приватбанка.

Наличными семья Геращенко держит:

$40 тыс.

483 тыс. грн;

А на банковских счетах супругов хранится 63,8 тыс. грн.



Антон Геращенко является членом:

БО «Всеукраинский фонд укрепления национальной безопасности»;

Харьковского городского молодежного объединения «ВОСТОЧНО-УКРАИНСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ демократии»;

ОО «Украинский інститут будущего».

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