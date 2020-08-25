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НАПК взялось за проверку декларации замминистра внутренних дел Геращенко

25.08.2020

Нацагентство по предотвращению коррупции взялось за проверку декларации заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, сообщается на сайте НАПК. 

В декларации за 2019 год Геращенко заявил:

  • квартиру в Харькове, в которой ему принадлежит 50%, площадью 77,2 м.кв., стоимостью 651,6 тыс. грн;
  • квартиру в Киеве площадью 189,4 м.кв., которую он арендует. 

У жены замминистра Олеси и пасынка Антона есть квартира в Киеве площадью 55,75 м.кв. за 1,2 млн грн. 

В пользовании Антона Геращенко с 2016 года находится автомобиль Hyundai Santa Fe за 1,3 млн грн 2016 года выпуска, принадлежащий некому Алексею Шамбуру.

В 2019 году Геращенко задекларировал следующие доходы:

  • 350,1 тыс. грн — зарплата на предыдущем месте работы, в Верховной Раде;
  • 382,4 тыс. грн — зарплата в Министерстве внутренних дел.

Супруга Олеся получила:

  • 396 тыс. грн — дохода от предпринимательской деятельности;
  • 138,5 тыс. грн — алиментов;
  • 41,7 тыс. грн — социальных выплат;
  • 6,2 тыс. грн — гонорары и другие социальные выплаты в ОО «Прометеус»;
  • 6 тыс. грн — гонорары и другие социальные выплаты в ОО «Школа политической аналитики»;
  • 416 грн — проценты от Приватбанка.

Наличными семья Геращенко держит:

  • $40 тыс.  
  • 483 тыс. грн;

А на банковских счетах супругов хранится 63,8 тыс. грн.
 
Антон Геращенко является членом:

  • БО «Всеукраинский фонд укрепления национальной безопасности»;
  • Харьковского городского молодежного объединения «ВОСТОЧНО-УКРАИНСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ демократии»;
  • ОО «Украинский інститут будущего».

 dubinsky.pro

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