“Дарница” – фармоимперия экс-депутата Глеба Загория

Не секрет, что лекарства всегда покупали, покупают и будут покупать. Они так же нужны всем, как и продукты питания, независимо от времени года и кто стоит у власти.

Это полностью подтверждается, если рассмотреть подробнее бизнес депутата от блока Петра Порошенко,-господин Глеб Владимирович Загорий, уроженец г.Вологда, 1976 г.р. Имеет несколько высших образований: это Киевский национальный экономический университет (факультет – магистр управления международным бизнесом), Национальный фармацевтический университет (факультет – инженер/технолог).

Имеет степень кандидата фармацевтических наук. Будучи студентом в 1997 году начал работать на ЗАО “Фармацевтическая фирма Дарница”, где тогда уже работал его отец (с 1988 года) В.А.Загорий.

В 1993 г. Загорий старший становится генеральным директором ЗАО “Фармацевтическая фирма «Дарница”. А в 2009 году он передает “бразды правления” компанией в руки своего сына. Тогда, Загорий – отец станет возглавлять наблюдательный совет компании, а его сын займет пост председателя правления. Отец и сын входят в список 200 самых богатых людей Украины. Имея большие амбиции и не малые деньги, Загорий младший покупает себе депутатское место в провласной партии, поближе к телу Петра Порошенко, при этом имея давние дружеские отношения с генеральным прокурором Юрием Луценко. Все это даёт ему возможность использовать любые методы для достижения своей цели монополизировать медицинский рынок Украины препаратами изготовляемыми его “Дарницей”.

Об этом сообщает База компромата

Он не гнушается и “грязными” методами для достижения своей цели. Это и запугивание конкурентов, и натравливание ревизоров с проверками на них. Например, недавно Загорий пытался незаконно приобрести пакет акций Борщаговского химико-фармацевтического завода. Чтобы защитить завод,- его руководство обратилось за помощью к международным консультантам. Глеб Загорий входит в состав оптовой компании “Фрам-Ко”.

Это позволило ему выводить прибыль своей “Дарницы” по следующей схеме:

“Дарница” отгружает медикаменты своей компании “Фрам-Ко”.

“Фрам-Ко” отправляет медикоменты фирме “Томаш”.

“Томаш” возвращает Загорию 20 млн.грн за аренду ему же и принадлежащих складов.

Доля компании “Фрам-Ко” в отгрузке медикаментов “Дарницы” составляет около 40%. Загорий отгружает по самому высокому дисконту товар на свою же оптовую компанию. ГлебЗагорий делает новое приобретение – это популярная сеть аптек “Аптека 03”, которая объединяет 70 торговых точек в 11 городах страны. Ассортимент аптек сильно изменился, увеличив процент предлагаемых лекарственных средств именно производимых “Дарницей”. Но и не это самое важное, а то, что своя личная сеть аптек позволяет Глебу Загорию уходить от налогов реализуя гораздо большие партии медикаментов, чем указывается в накладных аптек.

Естественно, с проданных таким образом медикаментов налоги не платятся.Чтобы максимально увеличить процент ассортимента лекарств в аптеках страны (именно продукции “Дарница”) которые не всегда соответствую “цена-качество”,- менеджеры Загория предлагают аптечным сетям маркетинговые соглашения с бонусом в 20% от суммы дистрибьютеров. Прибыль мотивировала аптечные сети размещать в своих аптеках рекламу “Дарницы”. Спрос увеличивался на медикаменты и тогда Загорий подымал для аптек закупочную стоимость. Это одна из основных причин дороговизны лекарств в аптеках. У Глеба Загория есть свой информационный интернет-портал, на котором завуалировано, под видом независимых новостей “обливается грязью” продукция конкурентов и на их фоне позиционируются преимущества из ассортимента “Дарницы”. Обладая такими средствами и “средствами производства”,- Глеб Загорий подумал… и приобрёл для себя охранную фирму ООО”Мурай”. Видимо пора уже задуматься о своей безопасности..

Все у Глеба Владимировича “схвачено за все заплачено”, но неожиданно и над ним “сгустились тучи”. Как “гром среди ясного неба” для него стало известие о рассмотрении парламентом принятия закона №8591 “О внесении изменений в закон Украины “О лекарственных средствах”. Этот закон “кость в горле” для бизнесмена, так как цель законопроекта не допустить на рынке лекарств нечестной конкуренции со стороны фармогигантов. Поняв, что у закона есть “большие шансы” быть приняты,- Загорий начал действовать и как результат появилась информация, что монополисты фармакологии заявили о своём намерении с 1 января 2019 года более не заключать маркетинговых договоров с аптеками (что естественно аптекам не выгодно и они теряют дополнительные 20% своей прибыли). А мотивируют монополисты это тем, что именно аптеки и виноваты в завышенной цене на лекарства продаваемые ими. Хотя именно производитель решает какая будет цена, так как законодательно их деятельность никак не регулируется. В связи с этим Глеб Загорий развернул информационную компанию о “притеснении аптек”. Так же поступила информация от одного из членов парламентского комитета по вопросам охраны здоровья, он рассказал, что ему Загорий предлагал за “НЕ ПРОДВИЖЕНИЕ” закона №8591,- взятку в сумме 180 000 долларов. Сей час закон отправлен на доработку и Глеб Владимирович нервничает, что все таки есть шанс, что закон примут. Так как впредверии выборов парламентарии захотят показать народу, что они о нём думают и беспокоятся. А этот закон действительно сможет снизить стоимость лекарств в Украине.

Но даже в худшем случае, у Глеба Владимировича есть, как упоминалось выше,- сеть аптек, которая позволяет ему реализовывать не облагая налогом большую часть товара, позволяя зарабатывать миллионные прибыли. По оффициальной отчетности компании “Дарница”, её чистая прибыль в 2017 году составила 341 млн.₴ Но тепрь Вам уже понятно, что это оффициальная информация, а учитывая “серую” схему реальной реализации медикаментов,- прибыль “Дарницы” значительно больше.

В заключении стоит упомянуть, что Загорий имеет давние связи с председателем Совета Федерации собрания РФ Валентиной Матвиенко, а она по информации от независимых источников имеет свою долю в бизнесе Загория. В свою очередь такие взаимоотношения со столь влиятельной персоной в России позволяет Загорию не смотря на запрет торговых отношений с этой страной,- рекламировать и продавать там продукцию “Дарницы”, маскируя препараты под другими названиями и от якобы других производителей. Например препарат “Миромистин” производства “Инфамед”. Загорий сам же и является её соучередителем (это российская фирма). А медикаменты то изготовляются “Дарницей”…. Вот и стало нам всем известно о ещё одном бизнесе народного депутата, в данном случае от блока Петра Порошенко.

euro-pravda.org.ua