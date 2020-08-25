Рентген показал, что скрывают древние мумии животных (видео)

Новый метод трехмерного сканирования мумифицированных животных выявляет видовые идентификаторы и причины смерти, сообщает Science News.

Ричард Джонстон из Университета Суонси и его коллеги использовали компьютерный томограф для создания высокодетализированных трехмерных моделей мумий, хранящихся в Музее египетских древностей университета. Возраст мумий составляет около 2000 лет.

Результаты исследования были настолько подробными, что исследователи смогли оценить возраст домашнего котенка в мумии в форме кошки по непрорезавшимся коренным зубам и увидеть, что он был задушен. В овальном свертке мумии хранились останки египетской кобры со сломанной шеей и повреждением почек, возможно, вызванным нехваткой воды в конце ее жизни. Каменные структуры, помещенные в открытую пасть змеи, могут быть кусками натрона, минерала, который древние египетские бальзамировщики использовали для замедления разложения. При подготовке тел людей бальзамировщики часто подпирали змеиные пасти и глаза, чтобы мертвые могли видеть и общаться с живыми.

Ученые считают, что эти передовые техники — чрезвычайно мощные инструменты для улучшения нашего понимания древних практик.