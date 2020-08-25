Спікер Держдуми Росії вважає, що іноземні країни могли спланувати отруєння Навального

Спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін назвав отруєння опозиціонера Олексія Навального можливою провокацією для того, щоб “створити напругу всередині Росії”.

Про це йдеться на сайті нижньої палати. Володін вважає, що заява канцлерки Німеччини Ангели Меркель і Верховного представника Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля із засудженням ймовірного замаху на вбивство, “можливо вказують на істинне підгрунтя того, що трапилося”. “

Заяви Меркель і Борреля змушують подивитися на цю ситуацію по-іншому і задатися питанням: а чи не провокація це з боку Німеччини та інших країн Євросоюзу, яка покликана сформулювати чергові звинувачення на адресу нашої країни”, – зазначив він. Голова Держдуми звернув увагу, що після президентських виборів у Білорусі, на Росію нібито почався тиск з-за кордону, щоб “та не перешкоджала втручанню у внутрішні справи Білорусі”.

“При цьому країни Євросоюзу, Україна, США стали безцеремонно втручатися у внутрішні справи суверенної держави Білорусь, надаючи допомогу опозиціонерам і влаштовуючи провокації. Якщо подивитися через цю призму, багато встає на свої місця”, – додав він.

Спікер доручив комітету з безпеки проаналізувати ситуацію з отруєнням політика, щоб встановити, чи не було це “спробою погіршити здоров’я російського громадянина” для дестабілізації ситуації всередині Росії.