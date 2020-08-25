Литва заявила, что Лукашенко дубинками загоняет ситуацию в тупик. России это очень не понравилось

Ситуация в Беларуси вызывает волнение, так как власти страны борются со своими гражданами применением силы. Об этом 23 августа заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в эфире телеканала «Дождь«.

«Мы наблюдаем (за ситуацией в Беларуси) с волнением, потому что видим, какими средствами борется власть со своим народом. А в заявлениях об угрозах из-за рубежа нет здравого смысла… Если власти будут действовать дубинками, они загонят ситуацию в еще больший политический и моральный тупик», — сказал глава МИД Литвы.

По его мнению, из тупика получится выйти, если власти Беларуси найдут в себе силы организовать новые выборы. Он подчеркнул, что важно решать проблемы в стране «не против воли людей». Линкявичюс также добавил, что угроза для властей в Минске находится внутри страны, а не за ее пределами.

25 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова резко прокомментировала слова своего литовского коллеги. По ее словам, заявление Линкявичюса по ситуации в Беларуси «вызывает откровенное недоумение».

«Он говорит о том, что наблюдает «с волнением», какими средствами власть «борется со своим народом», которому, дескать, «угрожает опасность». Полагаем, обвинения со стороны главы литовского внешнеполитического ведомства в адрес властей соседней страны в «неуважении к своему народу», по меньшей мере, неуместны», — говорится в сообщении.

Захарова заявила, что признание Литвой нелегитимности прошедших в РБ выборов и то, что номинальный президент государства Александр Лукашенко публично называется литовскими властями бывшим президентом, а также введение против него санкций, «трудно расценить иначе, как вмешательство во внутренние дела другого государства».

«При этом Вильнюс предоставил одному из участвовавших в выборах кандидатов убежище на своей территории и организовывает ее встречи не только с руководством самой Литвы, но и высокопоставленными представителями США и стран ЕС, призывая «к решительным международным действиям»», — говорится в сообщении.

По мнению Захаровой, желание помочь народу Беларуси «в действительности лишь раскачивает ситуацию». Представитель МИД России возмущена тем, что Линкявичюс якобы не дает белорусам самим «разрешить нынешнее непростое положение дел» и «прямо навязывает «правильное» с его точки зрения решение».

Захарова добавила, что «неприкрытое вмешательство в дела соседнего государства» стало обычной практикой для Вильнюса, в том числе, для России, и пригрозила тем, что «не следует забывать, что стремление тушить пожар, заливая огонь керосином, может быть весьма опасно и для любителей подобных технологических опытов».