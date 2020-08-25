В поездах «Укрзализныци» появится военизированная охрана, — Криклий

В поездах «Укрзализныци» появится военизированная охрана. Об этом сообщает заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов:

№10/9 Мариуполь — Киев;

№29/30 Киев — Ужгород;

№38/37 Киев — Запорожье;

№49/50 Киев — Трускавец;

№63/64 Харьков — Киев;

№79/80 Днепр — Киев;

№92/91 Львов — Киев;

№102/101 Киев — Херсон;

№106/105 Одесса — Киев;

№136/135 Киев — Покровск.

В дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены. Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом.

«Укрзализныця» продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. Такими камерами обеспечена уже треть вагонов скоростных поездов.