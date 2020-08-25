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В поездах «Укрзализныци» появится военизированная охрана, — Криклий

26.08.2020

В поездах «Укрзализныци» появится военизированная охрана. Об этом сообщает заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов: 

  • №10/9 Мариуполь — Киев;
  • №29/30 Киев — Ужгород;
  • №38/37 Киев — Запорожье;
  • №49/50 Киев — Трускавец;
  • №63/64 Харьков — Киев;
  • №79/80 Днепр — Киев;
  • №92/91 Львов — Киев;
  • №102/101 Киев — Херсон;
  • №106/105 Одесса — Киев;
  • №136/135 Киев — Покровск.

В дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены. Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом.

«Укрзализныця» продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. Такими камерами обеспечена уже треть вагонов скоростных поездов.

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