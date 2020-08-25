В поездах «Укрзализныци» появится военизированная охрана, — Криклий

В поездах «Укрзализныци» появится военизированная охрана. Об этом сообщает заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов:
- №10/9 Мариуполь — Киев;
- №29/30 Киев — Ужгород;
- №38/37 Киев — Запорожье;
- №49/50 Киев — Трускавец;
- №63/64 Харьков — Киев;
- №79/80 Днепр — Киев;
- №92/91 Львов — Киев;
- №102/101 Киев — Херсон;
- №106/105 Одесса — Киев;
- №136/135 Киев — Покровск.
В дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены. Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом.
«Укрзализныця» продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. Такими камерами обеспечена уже треть вагонов скоростных поездов.