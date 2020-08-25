NASA: До Землі наближається астероїд

Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) заявляє про наближення до Землі астероїда 2018VP1.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

За даними NASA, розмір астероїда, який повинен максимально близько наблизитися до Землі 2 листопада, становить 198 см, і не несе загрози для нашої планети.

У NASA додали, що ймовірність зіткнення астероїда з Землею не перевищує 0,41%.

Зазначається, що астрономи Паломарської обсерваторії в Каліфорнії вперше побачили астероїд 2018VP1 ще у 2018 році.