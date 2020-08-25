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Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с Путиным

26.08.2020

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с главой РФ Владимиром Путиным.

В интервью информационному телеканалу Euronews Зеленский сказал, что в необходимые моменты имел возможность диалога с президентом России, передает ОП на официальном сайте.

Например, такой разговор состоялся перед введением режима тишины на Донбассе. Его соблюдение в течение месяца, как сказано в сообщении Офиса президента, демонстрирует результативность этого диалога.

«Я не боюсь прямого диалога с президентом Российской Федерации. Я считаю, что это правильно. Если есть такая возможность – говорить, и эти разговоры продвигать нас вперед в вопросе войны, надо делать. Не будем говорить – не будет результата. Я уже это точно понимаю. Не будет диалога, не станем звонить, когда это нужно, – мирного результата не будет», – сказал глава государства.

Президент на интервью Euronews. ОП

Зеленский добавил, что договоренности, достигнутые лидерами стран «нормандского формата» на встрече в Париже в конце 2019 года, выполняются, хотя и не так быстро, как хотелось бы.

Он отметил, что уже введен и соблюдается режим тишины на Донбассе, достигнуты новые договоренности об участках разведения и 20 участках разминирования.

«Вторая встреча в «Нормандском формате» говорит о том, что у нас большой шанс закончить войну», – заявил Зеленский. Он выразил надежду, что завершить войну удастся уже в этом году.

«Если сравнивать нашу команду и прошлую – так, как я хочу, никто не хотел. Таких темпов и так давить на этот вопрос – никто такого не делал, и все это видят. И я говорю не только об украинцах – все наши иностранные партнеры это видят. Я знаю, что скорее меня никто это не закончит», – сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что не существует другого реального действенного плана по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, который поддерживали бы все четыре стороны «нормандского» переговорного формата. Поэтому он хочет и дальше двигаться по этому пути до конца войны на Донбассе.

«Если он (переговорный формат, – ред.) не будет работать, тогда уже будем думать о другом плане», – рассказал президент.

Также Зеленский заявил, что поднимал вопрос аннексированного Россией Крыма в «нормандском формате», но его не захотели обсуждать.

Кроме того, он отметил, что серьезной международной платформы для обсуждения проблемы Крыма нет.

«Нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию за незаконную аннексию Крыма», – отметил президент.

Он подчеркнул, что Крым – это территория Украины и «мы вернем его обратно».

 

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