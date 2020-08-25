«Не пытайтесь нас запугивать»: Тихановская отреагировала на арест своих соратников

Задержание в Беларуси членов Координационного совета оппозиции — признак отсутствия у действующей власти государственного мышления. Об этом говорится в заявлении кандидата в президенты Светланы Тихановской и ее штаба.

Там напомнили, что сегодня были арестованы на 10 суток доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова и глава стачкома МТЗ Сергей Дылевский.

Происходящее в Беларуси в штабе называют «острым политическим кризисом», начало которому положила фальсификация итогов президентских выборов.

«Если бы голоса избирателей были подсчитаны честно, не было бы никакого недовольства людей. Белорусов возмутило то, что после нечестных выборов победителем был объявлен бывший президент Александр Лукашенко, которому народ отказал в доверии и поддержке», — сказано в заявлении.

Отмечается, что самопровозглашенный президент уже не сможет руководить государством так, как этого хочет народ. Лукашенко не уважают, над ним смеются, а он продолжает цепляться за власть.

Координационный совет настаивает на выходе из сложившейся ситуации посредством проведения переговоров и новых честных выборов. Однако вместо этого администрация Лукашенко занята «мелочными обвинениями и преследованиями».

«Это свидетельствует об отсутствии у чиновников и судей государственного мышления. Надо думать в первую очередь об интересах страны, а не об интересах того, кто должен уйти по требованию народа», — говорится в заявлении.

У Тихановской добавили, что общество не принимает репрессии и они не помогут избежать ответственности за содеянное.

Координационный совет, убеждены в штабе, представляет интересы большинства белорусов.

«И наше стремление к переменам сильнее, чем ваш страх», — подчеркнули авторы обращения.

Тихановская и соратники призвали силовиков прекратить давление на КС и освободить его арестованных членов.

«Не пробуйте запугать нас и сами не бойтесь идти на открытый диалог с народом, к которому призывает Координационный совет», — резюмировали они.