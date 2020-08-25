Полицейские могут не получить льготы на коммуналку

Раде рекомендовали не предоставлять льготы полицейским на уплату коммуналки.

Законопроект, которым предлагалось предоставить полицейским льготы на уплату коммунальных услуг, могут отправить на доработку. Такую рекомендацию предложил Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, передает информационное управление аппарата ВР во вторник, 25 августа.

Согласно законопроекту №2018 «О внесении изменений в закон «О Национальной полиции Украины» по поводу установления льгот за пользование жильем и жилищно-коммунальные услуги», льготы предлагалось установить определенным категориям работников полиции.

В документе предлагается установить определенным категориям работников полиции льготы в виде уплаты 50% за пользование жильем и жилищно-коммунальные услуги.

«В документе не представлено технико-экономическое обоснование, а также не указаны источники финансирования таких льгот. Комитет рекомендовал Верховной Раде вернуть законопроект на доработку субъекту законодательной инициативы», — говорится в сообщении.

В Министерстве внутренних дел Украины не хватает сотрудников — по оценкам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, в ведомстве не хватает около 17% кадров. Чиновник уверен, что такая ситуация из-за низкой зарплаты у правоохранителей.