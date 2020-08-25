Названа новая дата суда над тещей шоумена Притулы по делу о наезде на людей

Дарницкий районный суд Киева 28 сентября продолжит рассмотрение дела в отношении тещи телеведущего Сергея Притулы Лилии Сопельник о наезде на автомобиле в августе 2019 года на двух человек в Киеве.
Такое решение было принято после того, как она не явилась на заседание 20 августа.
Об этом информируют Украинские новости со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Юрий Сухов.
«Заседание 28 сентября», — сообщил он.
Время заседания он не уточнил.
Дело рассматривает судья Татьяна Щасная.
Читайте також: Мінінфраструктури спільно з МЗС домовляється з іншими країнами про відновлення авіаперевезень