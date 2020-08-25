Названа новая дата суда над тещей шоумена Притулы по делу о наезде на людей

Дарницкий районный суд Киева 28 сентября продолжит рассмотрение дела в отношении тещи телеведущего Сергея Притулы Лилии Сопельник о наезде на автомобиле в августе 2019 года на двух человек в Киеве.

Такое решение было принято после того, как она не явилась на заседание 20 августа.

Об этом информируют Украинские новости со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Юрий Сухов.

«Заседание 28 сентября», — сообщил он.

Время заседания он не уточнил.

Дело рассматривает судья Татьяна Щасная.