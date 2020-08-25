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Покупка б/у авто ударит по карману украинцев: когда ждать повышения цен

26.08.2020

Цены могут увеличиться на 10-20%.

Покупка б/у автомобиля в скором времени может оказаться довольно затратной. Дело в том, что в Украине собираются усовершенствовать процедуру регистрации автомобилей, а это приведет к тому, что автомобили из США станут менее доступными. Эксперты прогнозируют подорожание на 10-20%, сообщает  today.ua.

 Как известно, «битые» авто из США привозят в Украину со специальной карточкой, где указано, что они подлежат утилизации. Эта карточка выступает в качестве техспаспорта. При этом в Министерстве внутренних дел хотят предоставлять в сервисные центры регистрационные документы на транспортное средство или документы, подтверждающие их регистрацию из страны, откуда они ввезены. Как раз «битые» машины из США не имеют таких документов.

 

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