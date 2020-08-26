В Днепропетровской области утонул 22-летний полицейский

Во вторник в Днепропетровской области во время отдыха на водоеме утонул патрульный полицейский. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

«В нашей полицейской семье тяжелая потеря … Сегодня ушел из жизни патрульный Роман Татарчук. Он нес службу в полку патрульной полиции Кривого Рога с 2018 года, достойно служил украинскому народу. Месяц назад отпраздновал свой 22-й день рождения. Сегодня Роман отдыхал на водоеме и утонул…», — сообщили в пресс-служб.

В полиции отметили, что у Романа осталась жена и годовалая дочь.