В Днепропетровской области утонул 22-летний полицейский

Во вторник в Днепропетровской области во время отдыха на водоеме утонул патрульный полицейский. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.
«В нашей полицейской семье тяжелая потеря … Сегодня ушел из жизни патрульный Роман Татарчук. Он нес службу в полку патрульной полиции Кривого Рога с 2018 года, достойно служил украинскому народу. Месяц назад отпраздновал свой 22-й день рождения. Сегодня Роман отдыхал на водоеме и утонул…», — сообщили в пресс-служб.
В полиции отметили, что у Романа осталась жена и годовалая дочь.
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