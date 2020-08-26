В Гоструда объяснили украинцам, как компенсируется работа в выходной день

В соответствии со ст. 72 КЗоТ работа в выходной день может компенсироваться при согласии сторон, предоставлением другого дня отдыха или в денежной форме в двойном размере.

В Гоструда рассмотрели эти два варианта.

Первый вариант, когда стороны пришли к согласию относительно предоставления другого дня отдыха при условии работы в выходной день, однако работодатель нарушил данную норму закона. Тогда только в случае выполнения предписания центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, и устранения выявленных нарушений, в определенные предписанием сроки (дальше — предписание) меры по привлечению к ответственности не применяются. При этом, если предписание об устранении выявленных нарушений, выданное инспектором труда, не выполнено — будут применяться финансовые санкции, предусмотренные абз. 9 ч. 2 ст. 265 КЗоТ, в размере минимальной зарплаты.

Кроме того, за совершение нарушения повторно в течение года со дня выявления нарушения — будут применять финансовые санкции в двукратном размере минимальной зарплаты за каждое такое нарушение.

Второй вариант, если стороны пришли к согласию компенсировать работу в выходной день в денежной форме в двойном размере, и работодатель нарушает нормы требований ст. 72, ст. 107 КЗоТ. Тогда в соответствии с ч. 7 ст. 265 КЗоТ в случае выполнения предписания в определенные сроки меры по привлечению к ответственности не применяются. Однако если предписание не будет выполнено — будут применяться финансовые санкции, предусмотренные абз. 5 ч. 2 ст. 265 КЗоТ, а именно, в двукратном размере минимальной зарплаты, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

В случае уплаты юридическим лицом или физическим лицом — предпринимателем, использующим наемный труд, 50 % размера штрафа в течение 10 банковских дней со дня вручения постановления о наложении штрафа за нарушение требований законодательства о труде, предусмотренного настоящей статьей, такое постановление считается выполненным.

Уплата штрафа не освобождает от устранения нарушений законодательства о труде согласно требованиям ч. 10 ст. 265 КЗоТ.

Также за нарушение требований статьи 72 КЗоТ предусмотрена административная ответственность, которая определена ч. 1 ст. 41 Кодекса об административных правонарушениях.