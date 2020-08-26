Под Харьковом годовалый малыш и его мама получили мощный удар током, ребенок перенес клиническую смерть

В Харьковской области полиция устанавливает обстоятельства получения 21-летней матерью и ее годовалым ребенком электротравмы, после которой малыш перенес клиническую смерть и сейчас находится в тяжелом состоянии. Несчастный случай произошел в поселке Васищево Харьковской области, сообщается на сайте региональной Нацполиции.

Как сообщают правоохранители, во вторник, в 13:35, в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлен ребенок с электротравмой в тяжелом состоянии после клинической смерти.

«Установлено, что мальчик на территории частного домовладения гулял возле матери, которая поливала огород. Ребенок случайно дотронулся до электропровода под напряжением. Женщина подбежала к малышу, схватила его и также получила электротравму», — говорится в сообщении.

Информация о случившемся зарегистрирована в Харьковском отделе полиции.