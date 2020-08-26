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Попытки кота попасть в дом через форточку попали на видео и рассмешили Сеть (видео)

26.08.2020

Если вам с утра нужен идеальный мотивационный пример того, что не нужно сдаваться, то скорее смотрите этот вирусный ролик.

На кадрах, опубликованных в TikTok, запечатлён кот, пытающийся пролезть в форточку, чтобы проникнуть в дом. Большую часть видео кажется, что его ждёт провал, однако пушистый не сдаётся и все же достигает желанной цели.

Самая соль в том, что это не его дом.

Ролик под названием «У меня даже нет кота» стал вирусным в TikTok, набрав более 4,8 миллиона просмотров. С первых секунд целеустремлённый кот покорил комментаторов.

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