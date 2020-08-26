14 лет в тюрьме проведут братья, которые убили таксиста, чтобы не платить за поездку из Львова в Киев

В Киеве двоих братьев суд приговорил к 14 и 14,6 годам заключения с конфискацией имущества за убийство таксиста из Львова, которое было совершено 22 апреля 2020 года. Об этом сообщает Прокуратура Киевской области.

Уточняется, что суде прокурор доказал, что 22 апреля 2020 два брата, ранее неоднократно судимые, находясь во Львове, заказали такси, чтобы доехать до Киева. Приехав в село Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района, в одну из тупиковых улиц, злоумышленники не рассчитались с водителем за поездку.

Мужчины убили таксиста, завладели его личными вещами, вызвали такси из Киева и поехали обратно во Львов. На следующий день они были задержаны правоохранителями. Во время судебного разбирательства обвиняемые свою вину не признавали.

«Приговором Ирпенского городского суда Киевской области 42-летнего и 37-летнего мужчин признали виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорили одного из них к 14 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, а другого — к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.