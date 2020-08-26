Парламент Эстонии поддержал протестующих против Лукашенко в Беларуси

В Эстонии призвали провести новые выборы в Беларуси.

Парламент Эстонии на внеочередном заседании принял резолюцию «В поддержку демократии и гражданского общества Беларуси». В документе эстонский парламент поддержал участников протестов и призвал провести новые демократические выборы в Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба парламента Эстонии.

За соответствующий документ проголосовали 92 депутат, еще один — не участвовал в голосовании.

«Парламент не признает президентские выборы, состоявшиеся в Беларуси 9 августа 2020 года, потому что они не были свободными, справедливыми и демократическими. Парламент осуждает применение силы против мирных демонстрантов и призывает власти Беларуси немедленно освободить всех задержанных по политическим мотивам», — говорится в документе.

Также в резолюции эстонские депутаты призвали Европейский союз, кроме санкций, должен разработать политику долгосрочной поддержки белорусского общества.