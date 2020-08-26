Латвия выделила Беларуси 150 тысяч евро помощи гражданам и СМИ

Такое решение правительство Латвии приняло во вторник.

Правительство Латвии во вторник, 25 августа, решило выделить 150 тысяч евро из средств на непредвиденные случаи на поддержку граждан Беларуси и независимых СМИ страны. В частности, большинство средств пойдут именно на оказание помощи пострадавшим в ходе протестов.

Об этом сообщает Delfi.

Указано, что 52,8 тысячи евро получит общество «Latvijas platforma attīstības sadarbībai». Выделенные средства совместно с белорусскими НГО направят на оказание юридической помощи пострадавшим во время протестов против итогов выборов в Беларуси 9 августа.

Также 36 тысяч евро предоставят центру «Марта», который в сотрудничестве с белорусскими НГО будет оказывать психологическую, практическую, юридическую и медицинскую помощь пострадавшим протестующим. Кроме того, 9500 евро выделено на повышение квалификации белорусских психологов.

Указано, что Балтийскому центру развития СМИ выделено 51,7 тысячи евро. Эти средства пойдут на поддержку независимых СМИ в Беларуси.