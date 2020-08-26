Назвали самые угоняемые автомобили в Украине

Опубликовали статистику за второй квартал этого года.

Компания Benish GPS обнародовала статистику относительно кражах транспортных средств в Украине. Информация появилась на официальном сайте компании.

Согласно этим данным, чаще всего попытки похищений фиксировались в Харькове (свыше 50% тревог поступило именно из этого города).

Второе место в этом антирейтинге разделили Черкассы и Умань с разницей всего 0,1%. Действительно, оповещения о попытках угона авто в этих городах поступали значительно чаще, даже по сравнению с Киевом. В столице показатель составил 9,8% от общего количества тревог. При этом на другие города Украины приходится всего 8,3%.

Согласно информации компании, самые популярные авто среди угонщиков неизменны — Toyota, Land Rover, Lexus. Немного меньший спрос остается на Audi и BMW.

Методы угона авто

На первый взгляд, не существует одного алгоритма совершения преступлений, ведь их действительно трудно предсказать. Как только один способ угона автомобиля становится популярным и автовладельцы находят противодействие, преступники меняют тактику и используют другой.

Несколько лет назад чаще всего совершали угон с помощью кодграббера. Элементарный ход: перехват сигнала, его воспроизведения и все – автомобиль открыт, можно ехать. Наравне с кодграбберами использовали «удочки» – обычный усилитель сигнала от карточки-ключа. Сейчас такие схемы также работают. Однако эти же «удочки» и кодграбберы стали более совершенными, поэтому угонять автомобили стало еще проще и быстрее.

Более того, для угона ценных авто преступники придумали сложные методы. Похищение с помощью эвакуатора реализуется все чаще. Подготовиться к такому сценарию вообще, кажется, невозможно. Но это только кажется.