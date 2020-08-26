В Таиланде решили, что нужно делать туристам для посещения страны и острова Пхукет

Таиланд, где не исключают закрытия границ для туристов до 2021 года, собирается откроет остров Пхукет для туристов 1 октября. Такое решение приняли власти Таиланда, однако с условием сохранения двухнедельного карантина для туристов.

Об этом сообщает портал Travel off Path.

«Глава Национального управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорн объявил об открытии с 1 октября острова Пхукет для иностранных туристов. Доступность острова для иностранцев станет репетицией перед открытием остальных провинций страны и перезапуском международного туризма», — пишет издание.

При этом требования к въезду в королевстве строгие: иностранцы должны прибывать рейсами только на Пхукет, через другие аэропорты страны въезд невозможен. Также они должны провести на Пхукете не менее 30 дней, 14 из которых будут соблюдать карантин в номере отеля. В некоторых отелях возможен выход на территорию во время карантина и даже доступ к пляжу. Параллельно необходимо сдать 2 ПЦР-теста на коронавирус. Только после соблюдения всех этих условий возможны экскурсионные поездки по острову и другие развлечения.

Результаты отрицательного теста на коронавирус могут потребовать и по прилету в аэропорту Пхукета.

«Для того чтобы посетить другие провинции Таиланда, нужно после двух недель карантина сдать третий тест на Covid-19. Если он будет отрицательным, то турист сможет без проблем покинуть остров», — пишет Travel off Path.